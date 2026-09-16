¡Se viene el primer pie de cueca! Así se prepara el Presidente Kast para la inauguración de fondas

16 sept. 2026 - 13:05 hrs.

El Presidente José Antonio Kast participará este miércoles en la inauguración del Parque O’Higgins y el tradicional esquinazo. Se tratará de la primera participación del jefe de Estado en la principal fonda de Santiago.

En su paso por el parque, el periodista Roberto Saa entregó detalles de lo que será la presentación del mandatario en uno de los ritos republicanos más comentados de las Fiestas Patrias.

Primer pie de cueca de Presidente Kast

Según contó, el primer pie de cueca correrá por parte del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, acompañado de la directora de la Dideco, con quien ha tomado clases de baile.

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Luego, vendrá el Presidente Kast con la primera dama María Pía Adriasola. Existe expectación por su presentación, ya que el propio mandatario ha reconocido que el baile nacional no se encuentra precisamente entre sus habilidades más naturales.

Con todo esto, Kast estaría preparando su debut cuequero como jefe de Estado con grupos folklóricos de Paine, con quienes ha dedicado largas horas.

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