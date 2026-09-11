La Roja vuelve a la cancha: ¿Cuándo jugará Chile contra Canadá?

11 sept. 2026 - 18:25 hrs.

¡Atención, fanáticos del fútbol! La Roja volverá a la cancha durante septiembre para disputar una serie de partidos amistosos.

La selección, dirigida por Nicolás Córdova, tendrá como primer rival a Canadá, equipo que alcanzó los octavos de final del reciente Mundial de la FIFA 2026.

Estos encuentros le permitirán al cuerpo técnico seguir evaluando distintas alternativas y jugadores de cara al nuevo proceso de la Selección Chilena.

Aton

¿Cuándo será el próximo partido de Chile contra Canadá?

El encuentro entre las selecciones de Chile y Canadá se disputará el próximo sábado 26 de septiembre.

El duelo comenzará a las 20:00 horas de Chile y podrá ser visto a través de la señal de aire de Mega y la plataforma MegaGO.

Todo sobre La Roja