Para amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México: Conoce la nómina de la Roja para la gira en Norteamérica
La selección chilena ya tiene lista la nómina de convocados para la triple fecha de amistosos internacionales que marcará su regreso a la actividad, con tres grandes rivales: Canadá, Estados Unidos y México.
Se trata de una gira que funcionará como verdadero termómetro para el proceso que encabeza el técnico Nicolás Córdova, en medio de la reconstrucción que vive el combinado nacional tras uno de los períodos más complejos de su historia reciente.
Los tres encuentros serán transmitidos por Mega Go, que tiene los derechos exclusivos de las transmisiones de la Roja rumbo a la clasificación al Mundial 2030.
Nómina de la Roja para amistosos
ARQUEROS
- Lawrence Vigoroux - Swansea City AFC (GAL)
- Brayan Cortés - Argentinos Jrs. (ARG)
- Christian Bravo - Huachipato
DEFENSAS
- Francisco Salinas - Coquimbo Unido
- Felipe Faúndez - O’Higgins
- Jonathan Villagra - Colo-Colo
- Benjamín Kusevic - Toronto FC (CAN)
- Paulo Díaz - Atlanta United (USA)
- Iván Román - Colo-Colo
- Marcelo Morales - Universidad de Chile
- Diego Ulloa - Colo-Colo
- Gabriel Suazo - Sevilla FC (ESP)
VOLANTES
- César Pérez - Defensa y Justicia (ARG)
- Víctor Méndez - Colo-Colo
- Rodrigo Echeverría - Club León (MEX)
- Matías Sepúlveda - Lanús (ARG)
- Felipe Loyola - Pisa (ITA)
- Vicente Pizarro - Rosario Central (ARG)
- Marcelino Nuñez - Ipswich Town FC (ING)
- Leandro Hernández - Colo-Colo
- Agustín Arce - Universidad de Chile
DELANTEROS
- Maximiliano Gutiérrez - FC Dinamo Moscú (RUS)
- Darío Osorio - Crystal Palace (ING)
- Gonzalo Tapia - Columbus Crew (USA)
- Ben Brereton - Sheffield United (ING)
- Nils Reichmuth - FC Thun (SUI)
- Lucas Cepeda - Elche CF (ESP)
INVITADOS
- Thomas Coulombe - RCD Espanyol (ESP)
- Jetzen López - SC Braga (POR)
- Zidane Yáñez - Huntsville City FC (USA)
Los próximos encuentros de la Roja están agendados para:
- Canadá el sábado 26 de septiembre
- Estados Unidos el martes 29 de septiembre
- México el 6 de octubre
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