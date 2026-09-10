Para amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México: Conoce la nómina de la Roja para la gira en Norteamérica

10 sept. 2026 - 14:55 hrs.

La selección chilena ya tiene lista la nómina de convocados para la triple fecha de amistosos internacionales que marcará su regreso a la actividad, con tres grandes rivales: Canadá, Estados Unidos y México.

Se trata de una gira que funcionará como verdadero termómetro para el proceso que encabeza el técnico Nicolás Córdova, en medio de la reconstrucción que vive el combinado nacional tras uno de los períodos más complejos de su historia reciente.

Los tres encuentros serán transmitidos por Mega Go, que tiene los derechos exclusivos de las transmisiones de la Roja rumbo a la clasificación al Mundial 2030.

Nómina de la Roja para amistosos

ARQUEROS

Lawrence Vigoroux - Swansea City AFC (GAL)

Brayan Cortés - Argentinos Jrs. (ARG)

Christian Bravo - Huachipato

DEFENSAS

Francisco Salinas - Coquimbo Unido

Felipe Faúndez - O’Higgins

Jonathan Villagra - Colo-Colo

Benjamín Kusevic - Toronto FC (CAN)

Paulo Díaz - Atlanta United (USA)

Iván Román - Colo-Colo

Marcelo Morales - Universidad de Chile

Diego Ulloa - Colo-Colo

Gabriel Suazo - Sevilla FC (ESP)

VOLANTES

César Pérez - Defensa y Justicia (ARG)

Víctor Méndez - Colo-Colo

Rodrigo Echeverría - Club León (MEX)

Matías Sepúlveda - Lanús (ARG)

Felipe Loyola - Pisa (ITA)

Vicente Pizarro - Rosario Central (ARG)

Marcelino Nuñez - Ipswich Town FC (ING)

Leandro Hernández - Colo-Colo

Agustín Arce - Universidad de Chile

DELANTEROS

Maximiliano Gutiérrez - FC Dinamo Moscú (RUS)

Darío Osorio - Crystal Palace (ING)

Gonzalo Tapia - Columbus Crew (USA)

Ben Brereton - Sheffield United (ING)

Nils Reichmuth - FC Thun (SUI)

Lucas Cepeda - Elche CF (ESP)

INVITADOS

Thomas Coulombe - RCD Espanyol (ESP)

Jetzen López - SC Braga (POR)

Zidane Yáñez - Huntsville City FC (USA)

Los próximos encuentros de la Roja están agendados para:

Canadá el sábado 26 de septiembre

Estados Unidos el martes 29 de septiembre

México el 6 de octubre

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