10 sept. 2026 - 11:05 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2, Flavia Laos y Luis Mateucci se dejarán llevar y protagonizarán un íntimo momento de pasión y deseo y más.

Todo comenzará en la noche, con los participantes ya acostados minutos antes de apagar las luces. Faloon Larraguibel, en la Cabaña de las Tentaciones, les mostrará a todos cómo le hace el "amarre" a Rai Cerda y comenzará a hacer movimientos extraños en la cama.

Volverías con tu ex? 2

1 Flavia Laos y Luis Mateucci tendrán candente momento bajo sábanas en la cama de Austin Palao 2 La Guarén y Nico Solabarrieta pactarán su amistad tras reconocer sus incompatibles proyectos de vida 3 Noelia Márquez le pedirá una definición a Austin Palao por Bárbara Córdoba en coqueto momento 4 "Una falta de respeto": Noelia Márquez cuestionará a Manuel González por apasionado beso con Camila Nash 5 "Fue súper humillante": Camila Nash rompió en llanto tras duro enfrentamiento con Tom Brusse Lo más visto de Volverías con tu Ex

Mientras tanto, en el resort, Luis Mateucci hará una especie de "carpa del amor" en la cama que Flavia comparte con Austin Palao para vivir una romántica noche de pasión.

Al día siguiente, el peruano y Noelia Márquez volverán al resort y La Guarén le contará lo que pasó: "Ayer Luis con la Flavia… Heavy. Y lo peor es que haga la cama ahora como si nada y no cambie las sábanas ni nada", le dirá Valentina. "Se perdió el respeto", comentará Austin sorprendido.

El reclamo de Austin Palao

Luego Austin Palao le reclamará a Flavia Laos que cambie las sábanas: "Hicieron de todo en mi cama, estoy pidiendo sábanas, cámbialas. Todo el mundo va a ver. Si vas a usar algo después cámbialo, nada más, las sábanas hay que cambiarlas, un poco de decencia, por favor". "Lo estás gritando a propósito, ¿te molesta?", le preguntará ella.

"No, me encanta que hagas tu vida, que hayas encontrado a alguien igual a ti, porque se nota que se complementan muy bien y me da mucho gusto. Yo siempre voy a querer verte feliz. Ya te ayudé pidiéndolas, ahora simplemente anda y cámbialas", le responderá Austin.

Luego el peruano de ojos verdes irá a hablar con Luis y a pedirle decencia también. Luis terminará desarmando la cama de Austin para cambiar las sábanas.

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