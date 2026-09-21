Sin su principal figura: Estos son los 26 convocados de Canadá para enfrentar a La Roja

21 sept. 2026 - 17:30 hrs.

Luego de un tercer periodo eliminatorio sin clasificar al Mundial, la Selección Chilena comienza un nuevo y esperanzador proceso con una gira por Norteamérica donde jugará ante Canadá, Estados Unidos y México.

El primer escollo que deberán sortear los dirigidos por el técnico Nicolás Córdova son Les Rouges, quienes vienen de ser organizadores de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde quedaron eliminados en octavos de final tras caer por 3-0 ante Marruecos.

Ante dicho encuentro, Jesse March, el entrenador del elenco canadiense, presentó su nómina con grandes ausentes. Y es que el estratega decidió dejar fuera de la citación a jugadores de la talla de Maxime Crépeau y Alphonso Davies.

Instagram @mcrepeau

Si bien entre los 26 convocados no se encuentra el lateral de Bayern Múnich, sí cuenta con otros nombres destacados, como Cyle Larin (Southampton) y su goleador histórico, Jonathan David (Atlético de Madrid).

Lista de convocados de Canadá

Arqueros

Owen Goodman (Dundee FC)

James Pantemis (Portland Timbers)

Dayne St. Clair (Inter Miami)

Defensores

Derek Cornelius (Olympique de Marsella)

Richard Chukwu (Toronto FC)

Luc de Fougerolles (Real Salt Lake)

Alfie Jones (Middlesbrough)

Jovan Ivanisevic (FK Sarajevo)

Richie Laryea (Toronto FC)

Ralph Priso (Vancouver Whitecaps)

Niko Sigur (Toulouse FC)

Volantes

Jeevan Badwal (Vancouver Whitecaps)

Tajon Buchanan (Villarreal)

Mathieu Choiniere (Los Angeles FC)

Stephen Eustaquio (Swansea)

Junior Hoilett (Birmingham City)

Liam Millar (Birmingham City)

Samuel Piette (CF Montreal)

Nathan Saliba (Villarreal)

Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC)

Delanteros

Jonathan David (Atlético de Madrid)

Promise David (Brighton)

Daniel Jebbison (Bournemouth)

Cyle Larin (Southampton)

Tani Oluwaseyi (Villarreal)

Jacen Russel-Rowe (Toulouse FC)

¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre Canadá y Chile?

El partido entre La Roja y Canadá está programado para este sábado 26 de septiembre, a las 20:15 horas, en el Estadio BMO Field de Toronto.

Podrás ver el partido de la Selección Chilena a través de Mega y la plataforma de MegaGo.

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