Nació en Australia y juega en Portugal: Quién es Jetzen López, la apuesta de Córdova para amistosos de La Roja

24 sept. 2026 - 10:00 hrs.

Una de las grandes sorpresas de Nicolás Córdova para la gira de La Roja por Norteamérica es Jetzen López.

Y es que el técnico interino puso sus ojos en el futbolista que nació a kilómetros de Chile y que, si bien no ha debutado profesionalmente, tiene un tremendo potencial.

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¿Quién es Jetzen López?

Jetzen López nació el 14 de enero de 2007 en Australia y tiene 19 años. Pese a haber nacido en tierras oceánicas, puede defender la camiseta del Equipo de Todos porque tiene padre chileno.

Instagram @jetzenlopez

El joven volante, que también puede desempeñarse como mediocentro o puntero por la izquierda, llegó a integrar la Sub 17 del Vitória Setúbal de Portugal, hasta que en 2024 recaló en el Sporting Braga.

Actualmente juega en el equipo Sub 23 que participa en la Liga Next Gen, también conocida como Liga Revelaçao.

Jetzen López y su llegada a La Roja

Antes de vestir la camiseta de La Roja, López jugó con el equipo nacional juvenil Sub 18 de Australia y llegó a marcar un doblete ante Uruguay en un amistoso.

Sin embargo, su doble nacionalidad lo puso en el radar de Nicolás Córdova y la selección. Y fue en marzo de este año cuando fue citado a la Sub 20, donde se estrenó en un duelo ante Perú.

Instagram @jetzenlopez

¿Cuándo y a qué hora juega Chile los amistosos FIFA?

Canadá vs Chile - Sábado 26 de septiembre - 19:45 horas - BMO Field de Toronto, Canadá

- 19:45 horas - BMO Field de Toronto, Canadá Estados Unidos vs Chile - Martes 29 de septiembre - 21:00 horas - Energizer Park de Saint Louis, Misuri, Estados Unidos

- 21:00 horas - Energizer Park de Saint Louis, Misuri, Estados Unidos México vs Chile - Martes 6 de octubre - 23:30 horas - Los Angeles Memorial Coliseum, Estados Unidos

Podrás disfrutar de estos partidos a través de la señal de aire de Mega y la plataforma MegaGO.

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