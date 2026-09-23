¡Volvamos a creer en La Roja! La Selección Chilena estrena su nuevo ciclo por Mega, Mega 2 y Mega Go

23 sept. 2026 - 15:40 hrs.

¡Volver a creer es la consigna! A partir de este sábado 26 de septiembre, la Selección Chilena vuelve a saltar a las canchas con miras a la Copa Mundial 2030 y podrás vivirlo por Mega y Mega Go, las plataformas oficiales de La Roja. La pelota volverá a rodar para El Equipo de Todos en la fecha triple de amistosos de la gira norteamericana que se jugará entre los últimos días de septiembre y comienzos de octubre, en donde la Selección buscará un buen arranque en el proceso de clasificatorias a la Copa del Mundo.

El gran estreno del ciclo de La Roja comenzará el sábado 26 de septiembre con una apasionante previa a cargo de Iván Zamorano, Rodrigo Sepúlveda y Claudio Palma a partir de las 17:45 por Mega Go y luego a las 18:45 por Mega en televisión abierta.

Luego, desde las 19:45 el duelo entre Chile y Canadá dará inicio a la gira por Norteamérica, y se tomará las pantallas de todo el país que espera volver a vibrar con los goles y el sueño mundialista. La transmisión del partido contará desde Toronto con el trío conformado por Zamorano, Sepúlveda y Palma, además de Camila Romero con la información de cancha.

La Roja en Mega y Mega Go

Mega Go, además, tendrá una oferta ampliada y entregará la opción de ver el partido replicando la transmisión de TV en su señal gratuita, además de una alternativa especial en su pack Sports. En él los usuarios podrán acceder a ver el encuentro en calidad 4K, o podrán optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos, y datos clave para el desarrollo del partido.

Ese no será todo el fútbol por las pantallas de Mega, ya que la Liga Femenina ya comenzó su etapa de Cuartos de Final y podrás ver los partidos de este fin de semana por Mega 2.

El viernes 25 de septiembre a las 14:30 horas se emitirá el duelo entre Iquique vs. Colo-Colo, con el relato de Alejandro Astudillo y los comentarios de Marcelo González.

Luego, el miércoles 30 de septiembre, se transmitirá el partido entre Unión Española vs. Universidad Católica, con el relato de Alejandro Astudillo y los comentarios de Marcelo González.

Mega y Mega Go, la casa de La Roja, ¡Volvamos a creer!

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