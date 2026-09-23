Historial de enfrentamientos: Así le ha ido a Chile ante Canadá, su primer rival en la gira por Norteamérica

23 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Este sábado 26 de septiembre, las selecciones de Chile y Canadá se verán las caras en el primer examen de la gira por Norteamérica, en el marco de la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Se trata de un amistoso internacional que aparece como una prueba exigente para medir el nivel de un nuevo proceso con miras a las Clasificatorias del Mundial 2030.

El rival no es menor. Canadá fue uno de los tres anfitriones de la Copa del Mundo 2026, donde tuvo una participación histórica al lograr sus primeros triunfos en una cita planetaria y alcanzar los octavos de final, donde cayó 3-0 ante Marruecos.

Instagram @canmnt

Así es el historial entre Chile y Canadá

Ambas selecciones se han visto las caras en cuatro ocasiones. El primer encuentro fue el 25 de mayo de 1988, por el torneo amistoso Sir Stanley Mathews Cup, donde Canadá se impuso por 1-0 en Toronto.

Debieron pasar siete años para que, en 1995, chilenos y canadienses se volvieran a encontrar en una cancha de fútbol. En dicha ocasión, La Roja ganó 2-1 en Edmonton con goles de Esteban Valencia y Marcelo Salas.

Ese mismo año, El Equipo de Todos recibió en Concepción a los norteamericanos, donde se quedó con la victoria por 2-0 con anotaciones de Marcelo Salas y Sebastián Rozental.

El último antecedente entre La Roja y Canadá corresponde a la fase de grupos de la Copa América 2024, donde el cuadro entonces dirigido por Ricardo Gareca terminó sin goles.

Dicho duelo no estuvo exento de polémicas, puesto que el árbitro colombiano Wilmar Roldán omitió una agresión de Möise Bombito sobre Rodrigo Echeverría y expulsó de manera temprana a Gabriel Suazo.

ATON

¿Cuándo juega Chile vs. Canadá?

El partido entre Canadá y Chile se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre a las 19:45 horas de nuestro país, en el estadio BMO Field de Toronto.

El duelo será transmitido por Mega, además de la plataforma de MegaGO.

Todo sobre La Roja