¿Por qué Erick Pulgar rechaza a la Selección Chilena?

22 sept. 2026 - 15:00 hrs.

El nombre de Erick Pulgar fue una de las grandes ausencias de la nómina de La Roja para enfrentar su gira por Norteamérica para disputar los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México.

Pese a atravesar un presente brillante en el Flamengo de Brasil, donde el volante es titular indiscutido, una vez optó por mantenerse al margen de la Selección.

La situación llamó la atención de los hinchas y referentes, y es que el mediocampista no está en el Equipo de Todos desde octubre de 2024, en la derrota por 4-0 ante Colombia en Barranquilla.

ATON

Sus constantes ausencias provocaron una ola de rumores sobre su futuro con la selección, en especial esta última, ya que solo hace algunas semanas el propio Nicolás Córdova viajó a Brasil junto al gerente de Selecciones, Felipe Correa, para reunirse con Pulgar.

Según trascendió, la intención era convencer al multicampeón con el Fla para que volviera a La Roja y fuera pieza importante del nuevo proceso con miras a las clasificatorias al Mundial 2030.

La razón del rechazo de Erick Pulgar a La Roja

Con múltiples comentarios en su contra, Pulgar, quien suele evitar los medios de comunicación, decidió aclarar en redes sociales las suposiciones respecto a su postura con la selección.

"Ante las distintas versiones que han circulado durante estos días respecto a mi situación con la Selección Chilena, quiero aclarar algo de manera muy simple: con Nicolás Córdova está todo bien, vino a verme hace unas semanas y lo recibí muy bien. Existe respeto de mi parte hacia él y su trabajo", señaló en una historia de Instagram.

"A lo largo de mi carrera nunca me han movido los elogios ni las críticas. He intentado siempre concentrarme en mi trabajo, en competir y responder dentro de la cancha, por eso tampoco acostumbro a referirme a cada información o supuesto que aparece sobre mí", agregó el chileno.

Luego, el volante del Flamengo recalcó que "me gustaría que todo el espacio que hoy se está utilizando para intentar explicar, a partir de supuestos, por qué estoy o no en una convocatoria, pudiera servir también para dar visibilidad a los jóvenes que están siendo llamados a la Selección".

"Conocer quiénes son, de dónde vienen, sus historias y el camino que han recorrido para llegar hasta ahí. Hay una nueva generación que merece apoyo, espacio y confianza. Ese debería ser hoy el foco", cerró el nacional.

Instagram @erickoficial

¿Cuándo juega Chile?

Canadá vs Chile - Sábado 26 de septiembre - 20:15 horas - BMO Field de Toronto, Canadá

- 20:15 horas - BMO Field de Toronto, Canadá Estados Unidos vs Chile - Martes 29 de septiembre - 21:00 horas - Energizer Park de Saint Louis, Misuri, Estados Unidos

- 21:00 horas - Energizer Park de Saint Louis, Misuri, Estados Unidos México vs Chile - Martes 6 de octubre - 23:30 horas - Los Angeles Memorial Coliseum, Estados Unidos

Podrás disfrutar de estos partidos a través de la señal de aire de Mega y la plataforma MegaGO.

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