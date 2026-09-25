Nació en EEUU, creció en Haití y brilla en España: Jonathan David, el goleador de Canadá que amenaza a La Roja

25 sept. 2026 - 10:00 hrs.

La Selección Chilena se alista para una serie de partidos amistosos que disputará en Norteamérica en la fecha FIFA de septiembre y octubre.

El primer escollo que deberán librar los pupilos de Nicolás Córdova es el cuadro de Canadá, que llega con la flecha para arriba tras ser coanfitrión de la Copa del Mundo 2026. Los canadienses lograron sus primeros triunfos en una cita planetaria, pasaron fase de grupos y alcanzaron un histórico octavos de final, donde cayeron 3-0 ante Marruecos.

Si bien el técnico Jesse Marsch prescindió del lateral izquierdo del Bayern Múnich, Alphonso Davies, el resto de sus principales figuras estarán presentes en el encuentro del sábado 26 de septiembre.

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Con el zurdo fuera de la convocatoria, quien se lleva todas las luces en el conjunto canadiense es Jonathan David, delantero que en este mercado de fichajes recaló en el Atlético de Madrid.

¿Quién es Jonathan David?

David nació el 14 de enero de 2000 en Brooklyn, cuando sus padres, Jean y Rose, se encontraban de viaje en Estados Unidos. Cuando apenas tenía tres meses, la familia regresó a Haití, específicamente a Puerto Príncipe.

En tierras caribeñas pasó sus primeros años hasta que en 2006 emigró junto a su familia al este de Ottawa, Canadá, dentro de una comunidad franco-ontariana.

En la capital canadiense comenzó su formación en diversos clubes locales y en 2018 dio el salto al fútbol europeo para jugar en el KAA Gante de Bélgica. Tan solo dos temporadas le bastaron en el conjunto belga para llamar la atención del Lille de Francia. En 2020, el club francés pagó cerca de 27 millones de euros por él.

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Durante sus cinco años en el club que alguna vez dirigió Marcelo Bielsa, marcó 109 goles y 30 asistencias en 232 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador del Lille en el siglo XXI y en el segundo de la historia del club. Además, fue campeón de la Ligue 1 y de la Supercopa de Francia.

En 2025 pasó a la Juventus, donde no alcanzó las expectativas y esta temporada salió cedido al Atlético de Madrid, donde acumula tres goles en cuatro partidos.

El dulce momento de Jonathan David se traspasa a Canadá, donde registra 42 tantos, tres de los cuales marcó en la histórica participación en el Mundial 2026.

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¿Cuándo juega Chile vs. Canadá?

El partido entre Chile y Canadá se jugará el sábado 26 de septiembre a las 19:45 horas de nuestro país, en el estadio BMO Field de Toronto.

El duelo será transmitido por Mega, además de la plataforma de MegaGO.

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