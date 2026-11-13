Presentado por: Copec Banco Falabella GATORADE

Chile vs. Colombia: La Roja ya tiene formación confirmada

  • Por Mega

¿Qué pasó?

La Selección Chilena ya tiene formación confirmada para medirse este viernes ante su similar de Colombia, en duelo a disputarse en Cali y que es transmitido en exclusiva por Mega.

Y el equipo que dirige Nicolás Córdova ya tiene oncena confirmada para chocar ante el local: Lawrence Vigouroux; Jonathan Villagra, Guillermo Maripán, Diego Ulloa; Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Gabriel Suazo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez.

Con Palma en el relato y Zamorano y Sepu en los comentarios

El encuentro de la fecha FIFA de noviembre iniciará a las 21:00 horas por las pantallas de Mega y será relatado por Claudio Palma y contará con los comentarios de Rodrigo Sepúlveda y el exseleccionado nacional Iván Zamorano.

Además de la señal principal de la televisión abierta, también es transmitido por la plataforma de streaming MegaGo, en donde se ofrecerá en calidad 4K HDR y una alternativa con estadísticas avanzadas. En tanto, en el canal Mega 2 se incorporará la lengua de señas.

Lo más visto de Noticias

En las redes sociales, el YouTube oficial de Mega transmitirá el React del partido de La Roja, el cual estará a cargo del jugador de Colo Colo, Arturo Vidal.

Leer más de