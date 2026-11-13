Colombia vs. Chile EN VIVO por Mega, Mega 2 y MegaGO: ¿A qué hora juega La Roja?

13 nov. 2026 - 07:30 hrs.

La Selección Chilena enfrenta este viernes 13 de noviembre a Colombia en la ciudad de Cali, en el primero de los dos amistosos pactados para la fecha FIFA de noviembre.

El equipo que dirige Nicolás Córdova llega al encuentro con La Tricolor con buenas sensaciones tras vencer por 2-0 a México, en la gira por Norteamérica.

Para estos encuentros, el cuerpo técnico citó a 26 futbolistas, entre los que destacan los regresos de Guillermo Maripán, Williams Alarcón y Emiliano Ramos.

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En la antesala, La Roja sufrió dos importantes bajas en la defensa: Benjamín Kuscevic, jugador del Toronto FC, quien fue liberado por un esguince en su tobillo derecho, y Paulo Díaz, quien presentó una patología de cadera izquierda.

En el lugar del zaguero del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS), Córdova convocó de emergencia a José Tomás Movillo, seleccionado Sub 20 de O’Higgins de Rancagua.

Al frente está una selección de Colombia con nuevos rostros. El objetivo del técnico Néstor Lorenzo es hacer una renovación del plantel de cara a las próximas eliminatorias.

De los 26 convocados, solo 9 participaron en el Mundial 2026. Entre las ausencias más relevantes está Luis Díaz, quien se está recuperando de un desgarro en el isquiotibial izquierdo; Richard Ríos, quien sufre un esguince de tobillo.

Además de Yerri Mina, Johan Mojica, Jhon Durán, Santiago Arías y Jorge Carrascal por decisión técnica.

¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el partido amistoso de Colombia vs. Chile por la fecha FIFA?

El partido entre Chile y Colombia está programado para HOY viernes 13 de noviembre, a las 21:00 horas de nuestro país, y será transmitido por la señal de Mega, de manera gratuita para todo Chile.

También se podrá ver a través de la plataforma de MegaGO en calidad 4K HDR, con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

Mientras que en Mega 2 podrás disfrutar de una transmisión que incorpora la Lengua de Señas Chilena, reafirmando el compromiso de llevar el fútbol a una audiencia cada vez más amplia.

Por su parte, el "React de La Roja" estará a cargo de Arturo Vidal, a través del canal de YouTube Mega.

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