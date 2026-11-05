Sin Marcelino Núñez y con inesperados regresos: La nómina de La Roja para amistosos ante Colombia

05 nov. 2026 - 09:30 hrs.

La Selección Chilena anunció la nómina para afrontar sus últimos compromisos del año en la fecha FIFA de noviembre, donde enfrentará a Colombia en partido de ida y vuelta.

El técnico Nicolás Córdova convocó a 26 jugadores para enfrentar a los Cafeteros el viernes 13 de noviembre en Cali y el martes 17 en Santiago.

Novedades en nómina de La Roja para enfrentar a Colombia

La principal ausencia es la de Marcelino Núñez luego de su salida anticipada de la gira por Norteamérica. Tampoco fueron incluidos en la nómina Marcelo Morales, Francisco Salinas, Matías Sepúlveda y Leandro Hernández.

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En contraparte, destacan los regresos de Guillermo Maripán y Clemente Montes, quienes no fueron convocados para los choques con Estados Unidos, Canadá y México.

Otras de las novedades son Williams Alarcón y Emiliano Ramos. El volante de Boca Juniors, quien suma escasos minutos en el cuadro trasandino, vuelve a La Roja luego de dos años, mientras que el delantero de Everton ya había sido considerado anteriormente por el entrenador.

La Roja confirma nómina para amistosos frente a Colombia

ARQUEROS

Lawrence Vigouroux - Swansea City AFC (GAL)

Brayan Cortés - Argentinos Jrs. (ARG)

Christian Bravo - Huachipato

DEFENSAS

Felipe Faúndez - O’Higgins

Jonathan Villagra - Colo-Colo

Guillermo Maripán - Inter de Porto Alegre (BRA)

Benjamín Kuscevic - Toronto FC (CAN)

Paulo Díaz - Atlanta United (USA)

Iván Román - Colo-Colo

Diego Ulloa - Colo-Colo

Gabriel Suazo - Sevilla FC (ESP)

VOLANTES

Víctor Felipe Méndez – Colo Colo

Rodrigo Echeverría – Club León (MÉX)

Williams Alarcón – Boca Juniors (ARG)

César Pérez – Defensa y Justicia (ARG)

Vicente Pizarro – Rosario Central (ARG)

Felipe Loyola – Pisa (ITA)

Nils Reichmuth – FC Thun (SUI)

Agustín Arce – Universidad de Chile

DELANTEROS

Maximiliano Gutiérrez – Dinamo Moscú (RUS)

Ben Brereton – Sheffield United (ING)

Darío Osorio – Crystal Palace (ING)

Lucas Cepeda – Elche (ESP)

Clemente Montes – Universidad Católica

Emiliano Ramos – Everton

Gonzalo Tapia – Columbus Crew (EEUU)

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