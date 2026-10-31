Chile vs. Uruguay EN VIVO por Mega 2 y MegaGO: ¿A qué hora juega La Roja Sub 17?

31 oct. 2026 - 10:30 hrs.

La tarde de este sábado 31 de octubre, La Roja Sub 17 se enfrenta a Uruguay, en el segundo partido amistoso de preparación de cara a la Copa del Mundo de Catar 2026.

El encuentro entre ambos combinados se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida, luego de que la Selección Chilena empatara 2 a 2 ante la Celeste, en Juan Pinto Durán.

Durante el primer cortejo, Andher González y Amaro Pérez anotaron en el equipo que dirige Ariel Leporati. En tanto, Pablo Barreiro y Juan Gancheff marcaron para los visitantes.

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¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el partido amistoso de Chile vs. Uruguay?

El partido amistoso entre La Roja Sub 17 y Uruguay está programado para HOY sábado 31 de octubre, a las 15:00 horas.

El compromiso entre ambos seleccionados se transmite en el canal Mega 2, disponible en la televisión digital abierta. También está disponible en los siguientes canales de los cableoperadores: Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27).

Además, puedes seguir el partido a través de MegaGO, la plataforma oficial de La Roja.

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