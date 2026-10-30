Chile vs. Uruguay: Así puedes ver el partido amistoso EN VIVO de La Roja por Mega 2 y MegaGO

30 oct. 2026 - 23:00 hrs.

La Roja Sub 17 continúa afinando los últimos detalles para el Mundial de Catar 2026. Por lo mismo, volverá a verse las caras ante Uruguay este sábado 31 de octubre.

Los dirigidos por Ariel Leporati empataron ante la Celeste el pasado jueves, en el primero de sus compromisos internacionales para la cita planetaria, que empieza el 19 de noviembre.

Andher González y Amaro Pérez anotaron para el "Equipo de Todos", mientras que Pablo Barreiro y Juan Gancheff hicieron lo propio para los charrúas.

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¿A qué hora juegan Chile y Uruguay el partido amistoso?

La Selección Chilena Sub 17 y Uruguay se enfrentan este sábado 31 de octubre a las 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida, Región Metropolitana.

¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Uruguay?

El cotejo entre Chile y Uruguay será transmitido en vivo por las pantallas de Mega 2, en la televisión digital abierta, y también en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27).

Igualmente, podrás seguir el cotejo a través de MegaGO, la plataforma oficial de La Roja.

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