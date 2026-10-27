Chile vs. Uruguay: Cómo ver el partido amistoso EN VIVO de La Roja Sub 17 por Mega 2 y MegaGO

27 oct. 2026 - 16:45 hrs. | Act. 28 oct. 2026 - 09:12 hrs.

A poco menos de un mes del Mundial Sub 17, la Selección Chilena tendrá un importante desafío internacional preparatorio ante Uruguay.

Y es que se tratará de la segunda cita mundialista consecutiva que tendrá La Rojita. Por lo mismo, el técnico Ariel Leporati se fijó en los charrúas, un rival potente física y futbolísticamente.

En la nómina presentada hace algunos días, aparecen nombres que ya tienen experiencia en el fútbol profesional, como Felipe Raipán en Colo Colo.

La Roja

¿A qué hora juegan Chile y Uruguay el partido amistoso?

La Roja Sub 17 y Uruguay juegan este jueves 29 de octubre a las 17:00 horas.

Ambas selecciones se verán las caras en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) José Sulantay, Quilín.

¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Uruguay?

El partido de Chile y Uruguay será transmitido en vivo por las pantallas de Mega 2, en la televisión digital abierta, y también en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27).

Igualmente, podrás seguir el cotejo a través de MegaGO, la plataforma oficial de La Roja.

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