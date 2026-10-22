La Roja Sub 17 se prepara para el Mundial de Catar 2026: Confirman dos amistosos previos al debut

22 oct. 2026 - 17:30 hrs.

La Roja Sub 17 alista lo que será el Mundial de la categoría. Entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de este año, se celebrará la edición 2026 de la Copa del Mundo en Doha, Catar.

En la antesala de la cita planetaria, el equipo que dirige técnicamente Ariel Leporati jugará dos amistosos antes de partir a Oriente Medio.

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Recordemos que en la Copa Mundial Sub 17 la Selección Chilena comparte el Grupo J junto a Argelia, Estados Unidos y Montenegro.

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La Roja Sub 17 confirma dos amistosos ante Uruguay

A través de sus canales oficiales, la Federación de Fútbol de Chile (FFCH) oficializó dos partidos de preparación ante Uruguay.

El primero de los encuentros será el jueves 28 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) José Sulantay, Quilín, a las 17:00 horas.

Mientras que el segundo fogueo ante los charrúas es el próximo sábado 31 de octubre, también en el CAR, a las 15:00 horas.

Calendario de partidos amistosos de La Roja Sub 17

Chile vs. Uruguay - Jueves 29 de octubre - 17:00 horas - Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, Quilín

Chile vs. Uruguay - Sábado 31 de octubre - 15:00 horas - Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, Quilín

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