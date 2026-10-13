Formación confirmada de Chile vs. Bolivia: Sigue EN VIVO a La Roja Femenina por Mega 2 y MegaGO

13 oct. 2026 - 16:15 hrs.

La Selección Chilena Femenina enfrenta HOY martes 13 de octubre a Bolivia en su segundo partido pactado para la fecha FIFA de octubre.

El equipo que adiestra el técnico Luis Mena ya tiene formación confirmada, llamando la atención desde el minuto inicial de Yordana Martínez, Milenka Pavez y Agustina Heyermann.

En el primer partido entre ambas selecciones, La Roja Femenina goleó 7-0 a la escuadra altiplánica, donde la gran figura fue Adriana Moreno, que se matriculó con un póker.

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Formaciones confirmadas

Chile: Ignacia Vásquez, Yordana Martínez, Monserrat Hernández, Milenka Pavez, Natsumy Millones, Millaray Cortes, Nerea Sánchez, Gabriela Macfarlane, Vaitiare Pardo, Adriana Moreno y Agustina Heyermann.

Bolivia: Jodi Medina, Ruth Soliz, Aide Mendiola, Naomi Viruez, Abigail Quiroz, Fabiana Flores, Ana Paula Rojas, Thalia Rueda, Issabela Wara Plata, Belinda Moreira y Sara Villca.

Sigue EN VIVO Chile vs. Bolivia

El partido de Chile contra Bolivia lo puedes ver EN VIVO en el canal Mega 2, disponible en la televisión digital y en los siguientes canales de los cableoperadores:

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