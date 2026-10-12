¿Cuándo vuelve a jugar La Roja Femenina? Fecha y hora de su próximo partido ante Bolivia

12 oct. 2026 - 17:45 hrs.

La goleada 7-0 ante Bolivia le dio una alegría al nuevo proceso de Luis Mena al mando de la Selección Chilena Femenina. La Roja saltó al terreno de juego con un equipo renovado, que incluyó a siete futbolistas debutantes en el once inicial, y exhibió buen juego y efectividad frente al arco rival.

La delantera Adriana Moreno se matriculó con un triplete, mientras que la cuenta se completó con un tiro libre perfecto de Millaray Cortés, un penal de Nerea Sánchez, un autogol de la boliviana Aide Mendiola y un cabezazo de Milenka Pavez.

El encuentro disputado en el estadio Bicentenario de La Florida, fue el primero de los dos programados ante el combinado boliviano durante esta fecha FIFA de octubre.

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¿Cuándo vuelve a jugar La Roja Femenina?

El próximo partido entre Chile y Bolivia se disputará el martes 13 de octubre, a puertas cerradas en el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay.

Ambos seleccionados saltarán a la cancha a las 17:00 horas, en un duelo de carácter preparatorio.

¿Dónde ver EN VIVO a La Roja Femenina vs. Bolivia?

El choque estará disponible en Mega 2 en la televisión digital abierta, así como también en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27).

También podrás seguir el partido a través de MegaGO, la plataforma oficial de La Roja.

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