Las caras nuevas que marcan el comienzo de una nueva etapa en La Roja Femenina

09 oct. 2026 - 18:00 hrs.

Este domingo, la Selección Chilena Femenina jugará ante Bolivia el primero de dos partidos amistosos que disputará en esta fecha FIFA de octubre.

Luego de no lograr los boletos al Mundial Brasil 2027, el director técnico Luis Mena comenzó un proceso de renovación del equipo con nuevas variantes, especialmente en el Campeonato Nacional.

En la convocatoria es posible observar importantes ausencias. Las jugadoras históricas del combinado nacional no están, como Christiane Endler, Camila Sáez, Karen Araya, Yanara Aedo y Fernanda Pinilla.

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El promedio de edad de las 23 nominadas es 21,8. Se trata de una de las convocatorias más jóvenes registradas por la Selección Chilena. Tan solo tres jugadoras superan la barrera de los 25 años: Débora Cubillos (28); María Cristina Julio (27) y Melany Letelier (27).

Mientras que las más jóvenes son Valentina Pardo (17), Sofía Coulombe (18) e Isidora Flores (18), quienes tienen el objetivo de pasar de ser alternativas de proyección a piezas bases del equipo.

¿Cuándo juega y dónde ver EN VIVO el amistoso entre Chile y Bolivia?

El partido entre Chile y Bolivia está para el sábado 11 de octubre en el Bicentenario de La Florida, a las 18:00 horas.

El encuentro entre ambas selecciones será transmitido en Mega 2, disponible en la televisión digital abierta, así como también en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27).

También estará disponible a través de MegaGO, la plataforma oficial de La Roja.

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