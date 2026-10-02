La Roja Femenina confirma dos amistosos para la fecha FIFA de octubre

02 oct. 2026 - 16:00 hrs.

La Roja Femenina volverá a la competencia luego de la derrota ante Ecuador en junio, resultado que la dejó sin chances de ir al Mundial 2027.

El equipo que dirige Luis Mena aprovechará la fecha FIFA de octubre para mantener el ritmo de competencia.

Así lo informó la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), que oficializó dos amistosos en Santiago ante su similar de Bolivia.

ATON/PHOTOSPORT

¿Cuándo juega La Roja Femenina?

El primer partido ante la Verde será en el Bicentenario de La Florida, el próximo domingo 11 de octubre, a las 18:00 horas.

Mientras que la revancha frente a las altiplánicas quedó agendada a puertas cerradas en el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, el martes 13 de diciembre a las 17:00 horas.

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