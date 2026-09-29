Técnico de Chile tras caída ante EEUU: "Estos chicos están cargando con el peso de los tres mundiales sin ir"

29 sept. 2026 - 23:52 hrs. | Act. 30 sept. 2026 - 01:32 hrs.

La Selección Chilena perdió 2-4 con Estados Unidos en un partido amistoso disputado en la noche de este martes 29 de septiembre.

Los dirigidos por Nicolás Córdova tuvieron varias ocasiones de gol y mostraron un gran juego en varios instantes del cotejo. Incluso, en un momento se pusieron arriba en el marcador, pero no lograron mantener el resultado.

Al final del duelo, se produjo una polémica que terminó a los empujones, por lo que el juez debió amonestar a algunos futbolistas.

¿Qué dijo Córdova en conferencia de prensa?

En conferencia de prensa, el técnico de La Roja hizo un breve análisis del partido y señaló que "estamos superconscientes de que estos partidos van a costar, porque enfrentamos selecciones muy buenas, pero lo más importante acá son los jugadores".

Dicho esto, recalcó lo siguiente: "Estos chicos están cargando con el peso de los tres mundiales sin ir. Entonces, hay que ir sacudiéndose y entendiendo que es un proceso distinto".

El estratega nacional destacó que "tienen que ir apareciendo nuevos líderes y nuevas voces dentro del camarín".

Agregó que "es indispensable que el fútbol chileno vuelva a exportar jugadores. Es indispensable. No alcanza con jugar con la liga chilena".

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