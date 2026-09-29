Chile vs. Estados Unidos EN VIVO por Mega y MegaGO: ¿A qué hora juega La Roja?
Chile continúa este martes 29 de septiembre su gira por Norteamérica, con su segundo partido amistoso de la fecha FIFA de septiembre y octubre.
El combinado nacional se enfrentará a Estados Unidos, en el estadio Energizer Park de la ciudad de Saint Louis, Misuri.
La oncena de Nicolás Córdova buscará dejar atrás la derrota por 1-0 ante Canadá en Toronto, en el primero de esta serie de partidos.
¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el partido amistoso de Chile vs. Estados Unidos por la fecha FIFA?
El partido entre Chile y Estados Unidos está programado para HOY martes 29 de septiembre, a las 21:00 horas de nuestro país.
El encuentro será transmitido por la señal de Mega, de manera gratuita para todo Chile.
También se podrá ver a través de la plataforma de MegaGO en calidad 4K HDR, con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.Ir a la siguiente nota
Mientras que Arturo Vidal estará reaccionando al partido de Chile en el "React de La Roja", a través del canal oficial de YouTube de Mega.
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