Historial de enfrentamientos entre Chile y Estados Unidos: Así le ha ido a La Roja ante los norteamericanos

28 sept. 2026 - 16:40 hrs.

La Selección Chilena se alista para lo que será el choque de este martes 29 de septiembre frente a Estados Unidos, en el segundo partido de la gira por Norteamérica.

Una oportunidad para que el combinado nacional se ponga de pie tras caer 1-0 ante Canadá en Toronto, encuentro con el que terminó con dos jugadores menos tras las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo.

Al frente tendrá a los norteamericanos, coanfitriones del Mundial 2026, quienes se despidieron en octavos de final tras caer de forma clara ante Bélgica por 1-4.

Así es el historial entre Chile y Estados Unidos

Ambas selecciones se han enfrentado en 11 ocasiones a lo largo de la historia, con un registro de cinco triunfos para Chile, tres empates y tres victorias para Estados Unidos.

ATON

Uno de los más recordados es aquel que tuvo lugar en el Mundial de Brasil 1950, donde La Roja se impuso con un categórico 5-2 en Recife. En dicha ocasión marcaron Jorge Robledo, Fernando Riera, Andrés Prieto y Atilio Cremashi con un doblete.

Posteriormente, volvieron a enfrentarse en cuatro oportunidades antes de la Copa América de 1995, donde el Equipo de Todos cayó por 2-1 ante los los norteamericanos en la primera jornada del Grupo C, en Paysandú.

Mientras que el último partido entre ambos elencos se disputó en marzo de 2019, cuando empataron 1-1 en Houston. Christian Pulisic abrió la cuenta para los locales, mientras que Óscar Opazo marcó el empate para La Roja.

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