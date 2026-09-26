Nicolás Córdova reconoce importante problema tras derrota de Chile: 'Llevo varios partidos con expulsiones'

26 sept. 2026 - 23:33 hrs.

Nicolás Córdova, técnico de la selección chilena, lamentó la derrota por 1-0 ante Canadá en Toronto, en el inicio de la gira de la "Roja" por Norteamérica, que también contempla partidos ante Estados Unidos y México.

Tras la caída de este sábado, el entrenador fue consultado por las constantes expulsiones que ha sufrido el elenco nacional desde que asumió el mando, luego de que Chile quedara fuera del Mundial 2026.

"Tenemos que corregirlo"

"Llevo varios partidos con expulsiones, es un tema a mejorar, tenemos que corregirlo. Este tipo de partido se juega con otra intensidad y es importante competir de esta manera en campo internacional", puntualizó.

"Este es un juego de contacto, donde si llegas tarde, te pueden expulsar. Es un tema que se puede corregir, que tiene corrección, pero me quedo con la actitud, tuvimos ocasiones igualmente. No tuvimos el control del juego, claramente, con dos hombres menos, pero se intentó jugar", planteó.

El técnico también lamentó que la expulsión de Cepeda se produjera cuando Chile comenzaba a entrar en el partido.

"Cuando entramos en partido vino la expulsión de Lucas, pero es algo que vamos a corregir internamente. No soy de hablar esto acá".

Córdova analiza la derrota ante Canadá

Respecto del desarrollo del encuentro, Córdova sostuvo que resulta complejo analizar el partido desde lo táctico debido a las expulsiones que sufrió Chile.

"Es difícil analizar desde propuestas, los primeros 30 si se pueden analizar. Hubo dos momentos claros, nos costó entrar al partido y después nos soltamos, tuvimos situaciones de gol en ese tramo".

El entrenador también recordó que el gol anulado se produjo cuando ambos equipos todavía tenían 11 jugadores en cancha y destacó las ocasiones generadas por Canadá.

"En el gol anulado también estábamos 11 contra 11, ellos también tuvieron ocasiones, pero luego tuvimos 25 minutos jugando con 10 y el resto del partido, con 40 minutos, jugando con nueve donde el partido se desvirtúa", analizó.

Pese a la derrota, Córdova valoró el esfuerzo realizado por sus dirigidos durante el compromiso disputado en Toronto.

"Hicieron un esfuerzo tremendo, hicimos lo que les pedí y así y todo tuvimos ocasiones. Se pierde, pero cómo se dio el partido, creo que se hizo un buen cometido".

"Lo importante es continuar con este tipo de partidos"

Además, destacó el desempeño de la defensa chilena, considerando que sus integrantes no habían jugado anteriormente juntos en la selección.

"Jugamos con una defensa que juega toda en Chile, que nunca habían jugado juntos. Son los primeros partidos de los defensas en la selección, hay mucho que rescatar, claramente cuando se pierde pasan desapercibidas y no están a la vista. Pero se jugó con personalidad, con valentía teniendo dos hombres menos y eso es super rescatable", agregó.

Finalmente, el técnico de la "Roja" apuntó a la importancia de mantener este tipo de compromisos internacionales durante el proceso.

"Lo importante es continuar con este tipo de partidos, donde ellos hicieron un gran desgaste, hicimos el partido que teníamos que hacer debido a las circunstancias", cerró.

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