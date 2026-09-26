Chile cayó ante Canadá y ahora debe enfrentar a Estados Unidos y México

26 sept. 2026 - 22:13 hrs.

La Selección Chilena perdió 1-0 ante Canadá, en un partido marcado por la superioridad canadiense y por dos tempranas expulsiones de La Roja.

Después de su derrota ante Canadá, Chile disputará su segundo amistoso ante Estados Unidos el martes 29 de septiembre a las 21:00 horas de Chile; mientras que el próximo martes 6 de octubre se topará ante México a las 23:30 horas.

Ambos partidos podrás disfrutarlos en vivo a través de las pantallas de Mega y MegaGo con los relatos de Claudio Palma, los comentarios de Iván Zamorano y Rodrigo Sepúlveda, y el trabajo en cancha de Camila Romero.

Resumen del partido

El cuadro norteamericano comenzó desde el primer minuto a controlar el partido y generar las mejores ocasiones de gol, hasta que a los 12 minutos Jonathan David empujó el balón tras una gran tapada que hizo Lawrence Vigoroux.

Con el pasar de los minutos, La Roja intentó emparejar el partido, e incluso Gonzalo Tapia anotó un gol que fue anulado por posición de adelanto. Inmediatamente a la jugada siguiente, fue expulsado Lucas Cepeda en una polémica jugada que dejó a Chile con un futbolista menos desde los 36 minutos.

Cuando comenzaba el segundo tiempo, Gabriel Suazo también recibió tarjeta roja tras una doble tarjeta amarilla que lo terminó enviando a los vestuarios a los 50 minutos.

Puedes ver el encuentro en vivo por las pantallas de Mega y Mega Go, mientras que también podrás seguir el React por YouTube con los comentarios de Arturo Vidal.

Formación de Chile

La Roja saltó a la cancha con varias sorpresas en el once inicial, marcado por un equipo con futbolistas jóvenes y algunos futbolistas del medio local.

La formación de Chile será con Lawrence Vigoroux en portería; Felipe Faúndez, Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo en la defensa; César Pérez, Vicente Pizarro y Marcelino Núñez en el mediocampo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda en el ataque.

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