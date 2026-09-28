Tras baja de Kuscevic: Nicolás Córdova convoca de emergencia a Igor Lichnovsky para sumarse a gira de La Roja
La planificación de Nicolás Córdova para la gira de la Selección Chilena por Norteamérica no ha resultado como lo esperaba. Por lo mismo, el técnico interino decidió convocar de emergencia a un nuevo jugador.
Igor Lichnovsky se sumará a La Roja para afrontar los amistosos ante Estados Unidos y México, tras la baja de Benjamín Kuscevic, quien sufrió una lesión muscular de bajo grado.
Igor Lichnovsky citado de emergencia a La Roja
A través de su sitio oficial, la ANFP informó que el defensor de 32 años de la Universidad de Chile se incorporará a la Selección para la doble fecha FIFA de septiembre y octubre.
De esta forma, el zaguero azul viajará a Estados Unidos y se integrará lo más rápido posible a los trabajos para afrontar el choque de mañana ante el combinado local, y el posterior encuentro ante México el próximo 6 de octubre.
Lichnovsky vuelve a La Roja
Lichnovsky fue parte de la nómina de La Roja para los duelos amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo de junio pasado.
El último partido del canterano de la U fue ante los africanos, donde el combinado nacional se quedó con el triunfo por 2-1 gracias a los goles de Darío Osorio y Matías Sepúlveda.
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