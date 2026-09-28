Tras baja de Kuscevic: Nicolás Córdova convoca de emergencia a Igor Lichnovsky para sumarse a gira de La Roja

28 sept. 2026 - 12:37 hrs.

La planificación de Nicolás Córdova para la gira de la Selección Chilena por Norteamérica no ha resultado como lo esperaba. Por lo mismo, el técnico interino decidió convocar de emergencia a un nuevo jugador.

Igor Lichnovsky se sumará a La Roja para afrontar los amistosos ante Estados Unidos y México, tras la baja de Benjamín Kuscevic, quien sufrió una lesión muscular de bajo grado.

Igor Lichnovsky citado de emergencia a La Roja

A través de su sitio oficial, la ANFP informó que el defensor de 32 años de la Universidad de Chile se incorporará a la Selección para la doble fecha FIFA de septiembre y octubre.

ATON

De esta forma, el zaguero azul viajará a Estados Unidos y se integrará lo más rápido posible a los trabajos para afrontar el choque de mañana ante el combinado local, y el posterior encuentro ante México el próximo 6 de octubre.

Lichnovsky vuelve a La Roja

Lichnovsky fue parte de la nómina de La Roja para los duelos amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo de junio pasado.

El último partido del canterano de la U fue ante los africanos, donde el combinado nacional se quedó con el triunfo por 2-1 gracias a los goles de Darío Osorio y Matías Sepúlveda.

Todo sobre La Roja