Chile vs. Estados Unidos: Cómo ver el partido amistoso EN VIVO de La Roja por Mega y MegaGO

28 sept. 2026 - 15:50 hrs.

La Selección Chilena se prepara para enfrentar un nuevo amistoso internacional de su gira por Norteamérica, en esta fecha FIFA correspondiente a septiembre y octubre.

El Equipo de Todos viene de perder 1-0 frente a Canadá, en un partido desvirtuado por las expulsiones de Lucas Cepeda por una patada en la cara y Gabriel Suazo por un codazo que le significó la doble amarilla.

Ahora el desafío será Estados Unidos, que afrontará este compromiso con un presente distinto al de La Roja. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino viene de derrotar 4-1 a Perú días atrás.

ATON

¿A qué hora juegan Chile y Estados Unidos el partido amistoso?

El conjunto dirigido por Nicolás Córdova se verá las caras con Estados Unidos este martes 29 de septiembre, a las 21:00 horas de Chile.

El segundo compromiso de la gira de La Roja por tierras norteamericanas se jugará en el Energizer Park de Saint Louis, Misuri.

¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Estados Unidos?

El partido entre Chile y Estados Unidos podrás verlo en televisión abierta por la señal de Mega, con Claudio Palma en los relatos, y Rodrigo Sepúlveda e Iván Zamorano en los comentarios. Además de Camila Romero con información en directo desde la cancha.

Además, el cotejo estará disponible en MegaGO en calidad 4K HDR, donde también podrás optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

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