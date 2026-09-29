Nicolás Córdova destaca la identidad de La Roja: "El sello más valioso es que compiten y son muy agresivos"

29 sept. 2026 - 08:35 hrs.

En la previa del amistoso de este martes frente a Estados Unidos, Nicolás Córdova abordó el proceso que está viviendo La Roja, donde manifestó que "uno tiene que adaptarse a la materia prima".

"Estamos en una fase de absoluta renovación. Si pretendemos que Chile juegue igual que como jugaba 10 años atrás, ninguno de nosotros entiende de fútbol. Hoy día no tenemos esos jugadores y tampoco están jugando donde jugaban esos futbolistas", sostuvo.

Según explicó, la idea es ampliar el abanico de opciones pensando en las próximas Eliminatorias, incluso comparó su proceso con lo que está haciendo Diego Forlán en Uruguay y Jürgen Klopp en Alemania. "Hay que atreverse a jugar con jugadores jóvenes, atreverse a hacer un cambio sustancial, después de tres Mundiales que no fuimos con esos jugadores. Hay que atreverse a meter gente joven y a llamar jugadores inesperados", señaló.

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La identidad de La Roja con Córdova

Córdova también habló sobre la imagen del equipo, donde destacó que "el sello más valioso es que compiten y son muy agresivos; en eso creo que no podemos discutir, lo dijo Bielsa cuando jugamos contra ellos; que si había un merecedor de ganar el partido, éramos nosotros".

"Lo dijo el entrenador del Congo cuando terminó el partido; que le había encantado la agresividad del equipo chileno... Lo dijo el entrenador de Cabo Verde, que le encantó jugar con Chile, un equipo muy agresivo; lo dijo el entrenador de Canadá hace dos días atrás, que a pesar de quedar con nueve el equipo no paró de competir y le hicimos el partido muy difícil", agregó.

ATON

Las ausencias de Chile frente a Estados Unidos

Por otra parte, abordó las complicaciones que tendrá el duelo ante los norteamericanos, debido a las bajas de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda, ambos expulsados ante Canadá.

"Hay variantes, jugadores que están apareciendo, el otro día entró muy bien Diego Ulloa en el rato que entró, está Marcelo (Morales) que volvió a la Selección, así que uno de los dos va a tener la posibilidad de empezar jugando", indicó.

En cuanto al delantero del Elche de España, apuntó que "puede ser Nils, puede ser Maxi (Rodríguez), veremos; el mismo Ben (Brereton) que puede jugar por la banda".

Córdova y la convocatoria de Lichnovsky

Respecto a la inclusión de Igor Lichnovsky a la convocatoria, señaló que "Ian Garguez está operado, Matías Pérez tuvo un problema familiar antes de la última convocatoria y ahora recién se incorporó a La Serena. No vemos hoy día a quién más podemos sinceramente llamar".

El estratega nacional destacó la trayectoria del zaguero de Universidad de Chile, indicando que "había estado en la nómina, había estado en la lista de seguimiento porque una de las cosas que he explicado que los jugadores que ya tienen ciertos partidos pueden ser parte del proceso sobre todo porque ya están insertos en la Selección y esa es la razón".

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