El react de Arturo Vidal en Mega: Dedicó palabras a Chile, al DT de Estados Unidos y recordó a Erick Pulgar

29 sept. 2026 - 23:24 hrs.

Arturo Vidal protagonizó un nuevo react, esta vez en el partido amistoso que disputó Chile contra Estados Unidos, que terminó 4-2 a favor de los norteamericanos.

El conjunto nacional, incluso, en un momento estuvo arriba en el marcador, pero no pudo mantener el resultado y se vio sobrepasado por los dirigidos por Mauricio Pochettino.

El duelo terminó a los empujones cuando se jugaban los descuentos, lo que provocó que el juez tuviera que amonestar a algunos jugadores.

Las mejores frases de Arturo Vidal

Dato inédito con Colo Colo

El volante del Cacique dejó un dato inédito al inicio del react: "Este estadio de Chinquihue (donde jugó Copa Chile con el Cacique) fue donde gané los primeros tres títulos con Colo Colo. A los 14, 15 y 16 años. Después, cuando volví, subí al primer equipo. A los 16 conocí al Edu Vargas".

Opinión sobre Pochettino

Por la trayectoria de los clubes donde dirigió Mauricio Pochettino, Vidal fue certero: "Es un entrenador que ha tenido suerte en su carrera. Hay que decirlo".

La comparación de Osorio con Robben

El mediocampista comparó a Osorio con un destacado excompañero que tuvo en Europa: "Osorio tiene que cuidar más la pelota y buscar más por fuera, no por dentro... Con la velocidad que tiene y la pegada, podría hacer mil goles, como Robben, porque tiene esa pegada. La velocidad la tiene".

Un "blooper" del arquero estadounidense

El portero estadounidense tuvo un "blooper" que fue comentado por Vidal. Esto ocurrió luego de que no saliera a achicar a tiempo: "¿Qué hizo el arquero? ¿Y por qué no entró más? Yo creo que el arquero estaba durmiendo. Se quedó dormido. Hay que avisarle que están jugando".

No estuvo conforme con la presión de Chile

Vidal tuvo tiempo para analizar el juego de la selección nacional: "El equipo de repente presiona muy desordenado y, al final, en algún momento te van a pillar mal parado. Estados Unidos tiene eso. Piensas que los tienes dominados, pero ellos te meten un gol o te hacen ver mal".

Su opinión sobre el perfil del jugador chileno

Por otra parte, el "King" opinó sobre el perfil del futbolista nacional: "El jugador chileno técnicamente es uno de los mejores en el mundo y todos lo saben".

Reacción al gol de Ulloa

La reacción al primer gol de Chile marcó un momento en el react: "Golazo. Bien Ulloa. Yo les dije: Ulloa. Felicitaciones, Dieguito. Tu primer gol en la Selección".

¿Qué dijo acerca de Erick Pulgar?

Consultado por Erick Pulgar, Vidal mencionó que "es técnicamente muy bueno, le pega bien de afuera. Teniendo a Pulgar, debería jugar de 5 solo. Yo he estado con él, lo conozco y sé cómo piensa. Si tú lo tienes de 5 solo, deberías tener un jugador por derecha e izquierda".

¿Iría de nuevo a La Roja?

Por último, el volante no ocultó sus ganas de formar parte de la escuadra chilena: "Si hay un entrenador que se elige y me dice: 'Yo te necesito, no sé si vas a jugar, pero te necesito'. Yo voy feliz, porque sé lo que puedo dar".

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