Una buena para Córdova: Los dos "refuerzos" que recupera La Roja para enfrentar a México

01 oct. 2026 - 16:05 hrs.

La Selección Chilena dejó atrás la derrota por 4-2 ante Estados Unidos y comienza a concentrarse en su próximo desafío en su gira por Norteamérica. El equipo de Nicolás Córdova tendrá ahora a México en el cierre de la fecha FIFA.

La planificación del estratega nacional para el encuentro con los mexicanos se vio afectada por la liberación de Marcelino Núñez de la convocatoria. El volante dejó la concentración con La Roja por "motivos personales" y viajó de regreso a Inglaterra para unirse a las sesiones de entrenamiento del Ipswich Town.

En medio de este escenario adverso, el entrenador recibió una noticia positiva que cambiaría totalmente el panorama, y es que tendrá dos "refuerzos".

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Los dos "refuerzos" de Nicolás Córdova

Se trata de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda, futbolistas que cumplieron su suspensión tras ver tarjeta roja frente a Canadá, ambas durante el primer tiempo.

Sin los referentes de la Generación Dorada, Córdova apostó por el lateral del Sevilla como líder y capitán de la Selección. En ese sentido, se transformó en uno de los titulares fijos del Equipo de Todos.

Situación parecida es la que vive el delantero del Elche. Desde su debut ante Brasil en septiembre de 2025, se ha hecho habitual en las oncenas titulares.

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¿Qué día y cómo ver a Chile vs. México?

Debido a ello, La Roja recupera a dos jugadores importantes en el esquema de Nicolás Córdova de cara al amistoso con México del próximo martes 6 de septiembre, a las 23:30 horas de Chile.

El escenario para este encuentro será el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, California.

El partido de Chile ante México será transmitido en vivo por Mega, canal que tendrá una amplia cobertura en suelo estadounidense.

Además de la TV abierta, el choque lo podrás ver en MegaGO en calidad 4K HDR y con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas.

También estará la alternativa de acompañar a Arturo Vidal en el "React de La Roja", a través del canal oficial de YouTube Mega.

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