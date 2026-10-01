Marcelino Núñez es liberado de La Roja por motivos personales y no jugará ante México

01 oct. 2026 - 08:52 hrs.

La Selección Chilena sufre una inesperada baja de cara a su cruce ante México programado para el próximo martes 6 de octubre, en el cierre de su gira por Norteamérica en fecha FIFA.

Se trata del volante Marcelino Núñez, quien fue liberado de la convocatoria de La Roja y no participará en el partido amistoso frente a los coanfitriones del Mundial 2026.

Marcelino Núñez se pierde el partido contra México

Fue a través de un escueto comunicado que la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informó la salida del formado en Universidad Católica.

ATON/PHOTOSPORT

"La Gerencia de Selecciones Nacionales informa que el jugador Marcelino Núñez (Ipswich Town) ha sido liberado de la convocatoria por motivos personales", se leía en el artículo publicado.

Marcelino Núñez fue titular en el primer partido de la gira ante Canadá, donde formó parte del mediocampo junto a Vicente Pizarro y César Pérez.

Con La Roja abajo en el marcador y con dos menos por las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, el volante fue reemplazado a los 53 minutos por Diego Ulloa.

¿Cuándo y dónde ver el partido de Chile vs. México?

El partido de Chile frente a México es el próximo martes 6 de octubre de 2026, a las 23:30 horas de nuestro país, en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum.

El encuentro será transmitido en vivo y de manera gratuita por la señal de Mega. También estará disponible en la plataforma de MegaGO en calidad 4K HDR y con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas.

Además, Arturo Vidal estará reaccionando al partido de Chile en el "React de La Roja", a través del canal oficial de YouTube de Mega.

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