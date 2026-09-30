¿Cuándo vuelve a jugar La Roja? Fecha, hora y dónde ver el amistoso de Chile contra México

30 sept. 2026 - 17:30 hrs.

La Selección Chilena no pudo ante Estados Unidos y sumó una nueva derrota en la gira que realiza por Norteamérica.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova comienza a dar vuelta a la página para enfocarse en un último partido de esta fecha FIFA de septiembre y octubre.

México será el próximo rival del combinado nacional, en un encuentro que genera interés entre los hinchas.

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¿Cuándo juega Chile frente a México?

Chile enfrentará a México el próximo martes 6 de octubre de 2026, en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, en un amistoso internacional por la fecha FIFA.

El partido ante uno de los organizadores del pasado Mundial 2026 está programado para las 23:30 horas de nuestro país.

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¿Dónde ver a Chile y México?

El encuentro será transmitido en vivo y de manera gratuita por la señal de Mega, cuya transmisión estará a cargo del trío compuesto por Claudio Palma, Iván Zamorano y Rodrigo Sepúlveda. Además de Camila Romero, que sumará información en directo desde la cancha.

También estará disponible en la plataforma de MegaGO en calidad 4K HDR, con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

Además, Arturo Vidal estará reaccionando al partido de Chile en el "React de La Roja", a través del canal oficial de YouTube de Mega.

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