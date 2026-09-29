Mega triplicó su competencia en rating en nuevo partido de La Roja

29 sept. 2026 - 23:20 hrs.

Chile sigue creyendo en el sueño mundialista y esta noche premió a Mega con la sintonía del segundo partido de La Roja en su gira norteamericana en Saint Louis, Misuri.

Entre las 20:34 y las 23:10 Mega lideró ampliamente el rating online, triplicando a su competencia, con un promedio de 1.258.336 personas por minuto y un peak de 1.650.180 personas. En ese mismo horario CHV obtuvo 417.593 personas de rating promedio, Canal 13 marcó un promedio de 403.513 personas y TVN alcanzó las 345.237 personas.

MegaGO, por su parte, transmitió el partido a través de su pack Sports en sus señales 4K y por su señal con estadísticas especializadas. La transmisión multiplataforma, además, contó con un react a cargo de Arturo Vidal que fue transmitido por mega.cl y el canal oficial de Mega por YouTube.

El partido tuvo un resultado de 4-2 a favor de Estados Unidos, con goles chilenos marcados por Diego Ulloa y Maximiliano Gutiérrez.

La Roja volverá a saltar a la cancha el próximo martes 6 de octubre ante México, en exclusiva por Mega y MegaGO.

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