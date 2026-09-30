Darío Osorio se sincera tras derrota de Chile ante EEUU: "Quedamos un poco más conformes, pero no contentos"

30 sept. 2026 - 15:55 hrs.

Si bien la Selección Chilena no logró levantar cabeza en su gira por Norteamérica y cayó en su segundo partido 4-2 ante Estados Unidos en St. Louis, mostró una mejor cara con bastantes puntos altos.

Dario Osorio fue uno de los principales protagonistas en La Roja. El atacante del Crystal Palace silenció a sus detractores al demostrar carácter y buen juego; de hecho, generó peligro constantemente y estuvo cerca de marcar durante el primer tiempo.

Osorio y el partido de Chile

Luego del encuentro, el zurdo de 22 años se dio el tiempo para hablar con los medios de comunicación, donde expresó que el equipo terminó con "una sensación triste".

ATON/PHOTOSPORT

"Nos merecíamos un poco más, creo que el resultado no refleja lo que se vio en el partido durante los 90 minutos", agregó.

Osorio expresó que "se vio una mejora y quedamos un poco más conformes, pero no contentos. Hay que seguir trabajando".

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