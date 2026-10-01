Historial de enfrentamientos entre Chile y México: Así le ha ido a La Roja ante los mexicanos

01 oct. 2026 - 17:08 hrs.

La Selección Chilena afrontará uno de los desafíos más exigentes de su gira por Norteamérica cuando juegue con México el próximo martes 6 de octubre, a las 23:30 horas de nuestro país.

El equipo de Nicolás Córdova buscará repuntar en el cierre de la fecha FIFA, donde cosechó derrotas ante Canadá y Estados Unidos.

Junto con cargar con los malos resultados de los partidos previos, el Equipo de Todos se tendrá que hacer cargo de un historial donde dominan los mexicanos.

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Un historial que favorece a los aztecas

Chile y México se han enfrentado 32 veces en partidos Clase A, donde nuestro seleccionado registra 12 victorias, cinco empates y 15 derrotas.

Sin embargo, el balance se vuelve favorable cuando los encuentros se disputan en suelo estadounidense. De las ocho presentaciones, La Roja suma tres victorias, tres empates y dos derrotas.

Otro de los ítems donde el combinado nacional se impone es en los goles marcados. Chile anotó 41 tantos y recibió 36.

Mientras que el antecedente más recordado por los hinchas chilenos es el que se produjo en los cuartos de final de la Copa América Centenario 2016. En aquella ocasión, La Roja goleó 7-0 a México en el Levi's Stadium de Santa Clara.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones ocurrió el 9 de diciembre de 2021 en Austin, que terminó igualado 2-2.

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¿Dónde ver EN VIVO Chile vs. México?

El partido de Chile ante México será transmitido en vivo a las 23:30 hrs. por Mega y MegaGO. En esta última, podrás ver el encuentro en calidad 4K HDR y con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas.

Mientras que el "React de La Roja" estará a cargo de Arturo Vidal, a través del canal de YouTube Mega.

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