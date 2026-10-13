Chile vs. Bolivia EN VIVO por Mega 2 y MegaGO: ¿A qué hora juega La Roja Femenina y dónde ver el partido?

13 oct. 2026 - 09:30 hrs.

La Selección Chilena Femenina vuelve a la cancha la tarde de este martes 13 de octubre para enfrentar a Bolivia, en el segundo amistoso programado durante esta fecha FIFA.

El encuentro entre ambos combinados se disputará a puertas cerradas en el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, luego de que La Roja goleara por 7-0 al conjunto altiplánico en el primer duelo, disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Para el equipo dirigido por Luis Mena, estos compromisos marcan el inicio de un proceso de recambio y una oportunidad para probar nuevas alternativas, luego de quedar fuera del Mundial de Brasil 2027.

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¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el partido amistoso de Chile vs. Bolivia por la fecha FIFA?

El partido amistoso entre La Roja Femenina y Bolivia está programado para HOY martes 13 de octubre, a las 17:00 horas.

El compromiso entre ambos seleccionados se transmite en el canal Mega 2, disponible en la televisión digital abierta. También está disponible en los siguientes canales de los cableoperadores: Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27).

Además, puedes seguir el partido a través de MegaGO, la plataforma oficial de La Roja.

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