Tras gira por Norteamérica: La Roja ya tiene rival y fechas confirmadas para sus amistosos de noviembre

07 oct. 2026 - 16:30 hrs.

La Roja cerró con un triunfo la gira por Norteamérica. El conjunto dirigido por Nicolás Córdova se impuso 2-0 a México en el Memorial Coliseum de Los Angeles, Estados Unidos.

Tras las derrotas ante Canadá (0-1) y Estados Unidos (2-4), Chile mostró una mejor imagen frente al combinado mexicano, que está lejos del nivel exhibido en el Mundial 2026.

La Selección Chilena deberá revalidar el buen juego mostrado ante México, donde apostó a agruparse, recuperar y salir mediante transiciones rápidas y directas. La próxima oportunidad será en noviembre, cuando regresen a las canchas durante una nueva fecha FIFA.

ATON/PHOTOSPORT

La Roja vuelve a la acción en noviembre

En la próxima ventana internacional, La Roja tendrá dos encuentros amistosos contra el seleccionado de Colombia.

El primer encuentro ante los cafeteros se disputará el viernes 13 de noviembre, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali.

Mientras que cuatro días después, ambos seleccionados volverán a enfrentarse, esta vez en nuestro país. Así las cosas, el martes 17 del mismo mes, Chile recibirá a Colombia en el Estadio Nacional.

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