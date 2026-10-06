En vivo: Sigue el partido de la Selección Chilena en su duelo amistoso frente a México

06 oct. 2026 - 23:13 hrs.

Sigue el partido

México 0-0 Chile (Jugándose)

Goles:

Sigue en directo y en exclusivo por Mega, Mega GO y todas sus plataformas la previa de la Selección Chilena en su duelo amistoso frente a México, que es el último de su gira por Norteamérica.

Claudio Palma, en los relatos; Rodrigo Sepúlveda, en la conducción; Iván Zamorano, en los comentarios; y Camila Romero, en la información, forman parte del equipo que sigue a la Roja por todo el mundo.

El equipo de todos, conducido por Nicolás Córdova, enfrenta el desafío de buscar una mejoría a las presentaciones que tuvo ante Canadá, caída por la cuenta mínima, y frente a Estados Unidos, que perdió por 2-4.

Formaciones confirmadas

Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Paulo Díaz, Jonathan Villagra, Diego Ulloa; Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia.

México: Alex Padilla; Israel Reyes, Everardo López, Dagoberto Espinoza; Jesús Gallardo: Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado; Germán Berterame y Armando González.

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