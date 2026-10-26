La Roja Sub 17 anuncia nómina para los amistosos previos al Mundial de Catar 2026

26 oct. 2026 - 16:15 hrs.

La Selección Chilena Sub 17 dio a conocer su nómina para los dos partidos amistosos que disputará ante Uruguay, en la antesala del Mundial de la categoría en Doha, Catar.

El técnico Ariel Leporati definió a los futbolistas que serán parte de los encuentros preparatorios para la cita planetaria a disputarse entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de este año.

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Los partidos, programados para el jueves 29 y sábado 31 de octubre, permitirán al cuerpo técnico evaluar alternativas.

La Roja

Nómina de La Roja Sub 17 para amistosos

ARQUEROS

Vicente Villegas - Coquimbo Unido

Bautista Andrade - Huracán (ARG)

Cristóbal Del Río - Universidad Católica

Máximo Hernández - Deportes La Serena

DEFENSAS

Esteban Páez - Unión La Calera

Benjamín Villarroel - Cobresal

Tomás González - Audax Italiano

Lucas López - Curicó Unido

Martín Navarrete - Colo Colo

Baltazar Oróstica - O’Higgins

Martín Barrios - Universidad Católica

VOLANTES

Nicolás Marinetti - Universidad de Chile

Rodrigo Catalán - Colo Colo

Claudio Salvo - Colo Colo

Sebastián Melgarejo - Huachipato

Andher González - Universidad de Chile

Benjamín Gallardo - Palestino

Joaquín Muñoz - O’Higgins

DELANTEROS

Bayron Barrera - Deportes Iquique

Amaro Riveros - Universidad Católica

Amaro Pérez - Universidad Católica

Felipe Raipán - Colo Colo

Jonathan Guerrero - Independiente (ARG)

Bayron Lizama - Universidad Católica

Calendario de partidos amistosos de La Roja Sub 17

Chile vs. Uruguay - Jueves 29 de octubre - 17:00 horas - Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, Quilín

Chile vs. Uruguay - Sábado 31 de octubre - 15:00 horas - Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, Quilín

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