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La Roja Sub 17 presenta nómina para los amistosos ante Uruguay. La Roja

La Roja Sub 17 anuncia nómina para los amistosos previos al Mundial de Catar 2026

  • Por Sebastián Paillafil

La Selección Chilena Sub 17 dio a conocer su nómina para los dos partidos amistosos que disputará ante Uruguay, en la antesala del Mundial de la categoría en Doha, Catar.

El técnico Ariel Leporati definió a los futbolistas que serán parte de los encuentros preparatorios para la cita planetaria a disputarse entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de este año.

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Los partidos, programados para el jueves 29 y sábado 31 de octubre, permitirán al cuerpo técnico evaluar alternativas.

La Roja

Nómina de La Roja Sub 17 para amistosos

ARQUEROS

  • Vicente Villegas - Coquimbo Unido
  • Bautista Andrade - Huracán (ARG)
  • Cristóbal Del Río - Universidad Católica
  • Máximo Hernández - Deportes La Serena

DEFENSAS

  • Esteban Páez - Unión La Calera
  • Benjamín Villarroel - Cobresal
  • Tomás González - Audax Italiano
  • Lucas López - Curicó Unido
  • Martín Navarrete - Colo Colo
  • Baltazar Oróstica - O’Higgins
  • Martín Barrios - Universidad Católica

VOLANTES

  • Nicolás Marinetti - Universidad de Chile
  • Rodrigo Catalán - Colo Colo
  • Claudio Salvo - Colo Colo
  • Sebastián Melgarejo - Huachipato
  • Andher González - Universidad de Chile
  • Benjamín Gallardo - Palestino
  • Joaquín Muñoz - O’Higgins

DELANTEROS

  • Bayron Barrera - Deportes Iquique
  • Amaro Riveros - Universidad Católica
  • Amaro Pérez - Universidad Católica
  • Felipe Raipán - Colo Colo
  • Jonathan Guerrero - Independiente (ARG)
  • Bayron Lizama - Universidad Católica
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Calendario de partidos amistosos de La Roja Sub 17

  • Chile vs. Uruguay - Jueves 29 de octubre - 17:00 horas - Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, Quilín
  • Chile vs. Uruguay - Sábado 31 de octubre - 15:00 horas - Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, Quilín
 
 
 
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