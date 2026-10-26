La Roja
La Roja Sub 17 anuncia nómina para los amistosos previos al Mundial de Catar 2026
La Selección Chilena Sub 17 dio a conocer su nómina para los dos partidos amistosos que disputará ante Uruguay, en la antesala del Mundial de la categoría en Doha, Catar.
El técnico Ariel Leporati definió a los futbolistas que serán parte de los encuentros preparatorios para la cita planetaria a disputarse entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de este año.
Los partidos, programados para el jueves 29 y sábado 31 de octubre, permitirán al cuerpo técnico evaluar alternativas.
Nómina de La Roja Sub 17 para amistosos
ARQUEROS
- Vicente Villegas - Coquimbo Unido
- Bautista Andrade - Huracán (ARG)
- Cristóbal Del Río - Universidad Católica
- Máximo Hernández - Deportes La Serena
DEFENSAS
- Esteban Páez - Unión La Calera
- Benjamín Villarroel - Cobresal
- Tomás González - Audax Italiano
- Lucas López - Curicó Unido
- Martín Navarrete - Colo Colo
- Baltazar Oróstica - O’Higgins
- Martín Barrios - Universidad Católica
VOLANTES
- Nicolás Marinetti - Universidad de Chile
- Rodrigo Catalán - Colo Colo
- Claudio Salvo - Colo Colo
- Sebastián Melgarejo - Huachipato
- Andher González - Universidad de Chile
- Benjamín Gallardo - Palestino
- Joaquín Muñoz - O’Higgins
DELANTEROS
- Bayron Barrera - Deportes Iquique
- Amaro Riveros - Universidad Católica
- Amaro Pérez - Universidad Católica
- Felipe Raipán - Colo Colo
- Jonathan Guerrero - Independiente (ARG)
- Bayron Lizama - Universidad Católica
Calendario de partidos amistosos de La Roja Sub 17
- Chile vs. Uruguay - Jueves 29 de octubre - 17:00 horas - Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, Quilín
- Chile vs. Uruguay - Sábado 31 de octubre - 15:00 horas - Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, Quilín
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