Chile vs. Bolivia: Cómo ver el partido amistoso EN VIVO de La Roja por Mega 2 y MegaGO

10 oct. 2026 - 14:00 hrs.

Luego de quedar al margen del Mundial de Brasil 2027, la Selección Chilena Femenina inicia una etapa de renovación pensando en un próximo ciclo competitivo.

Dicho proceso de reestructuración comienza con los partidos amistosos programados ante Bolivia durante la fecha FIFA de octubre.

El combinado dirigido por el técnico Luis Mena enfrentará a su par boliviano con una nómina conformada por un contingente cargado de juveniles, locales y eventuales debutantes.

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¿A qué hora juegan Chile y Bolivia el partido amistoso?

La Roja y Bolivia juegan este domingo 11 de octubre a partir de las 18:00 horas de Chile.

El recinto que albergará este nuevo desafío internacional de las dirigidas por Luis Mena será el estadio Bicentenario de La Florida.

¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Bolivia?

El partido de Chile y Bolivia será transmitido en vivo por las pantallas de Mega 2, en la televisión digital abierta.

También se podrá ver en MegaGO, con los relatos y comentarios de Alejandro Astudillo y Gustavo Huerta, además del trabajo en cancha de Camila Romero.

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