28 nov. 2026 - 16:21 hrs.

Este sábado 28 de noviembre, la Selección Chilena Femenina cayó por 3-0 ante España en un amistoso internacional disputado en el estadio Reino de León. El encuentro fue transmitido por Mega y correspondió a la fecha FIFA de noviembre.

El equipo dirigido por Luis Mena enfrentó a la actual campeona del mundo y líder del ranking mundial, en un exigente desafío para el combinado nacional.

La selección española comenzó imponiéndose a los 2 minutos, cuando Claudia Pina anotó el primer tanto del encuentro.

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Ya en la segunda mitad, a los 56', Fiamma Benítez aumentó la diferencia y, a los 75', Cecilia Marcos marcó el 3-0 definitivo.

El próximo partido de La Roja será contra la selección Sub-23 de Estados Unidos el próximo jueves 3 de diciembre.

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