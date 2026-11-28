28 nov. 2026 - 11:01 hrs.

Este sábado 28 de noviembre, la Selección Chilena Femenina comienza a cerrar las actividades 2026 con un amistoso de lujo, en el marco de la fecha FIFA de noviembre.

Las pupilas del técnico Luis Mena se enfrentan a España, que lidera el ranking mundial y actual campeona del mundo. Una prueba importante para un combinado nacional que busca sumar experiencia y competitividad.

El cruce ante las españolas es un gran desafío, puesto que actualmente se está haciendo con el dominio a nivel planetario. Un roce fundamental para una Roja que en su nómina mezcla históricas con jugadoras que están haciendo sus primeras armas en la selección absoluta.

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¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el partido amistoso de Chile vs. España por la fecha FIFA?

El partido entre Chile y España está programado para HOY sábado 28 de noviembre, a las 14:00 horas de nuestro país, y será transmitido por la señal de Mega, de manera gratuita para todo Chile.

También se podrá ver a través de la plataforma de MegaGO en calidad 4K HDR, con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

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