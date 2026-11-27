27 nov. 2026 - 19:30 hrs.

La Selección Chilena Femenina se alista para enfrentar sus últimos desafíos internacionales de 2026. El equipo que dirige Luis Mena tendrá como primer rival a España, en el marco de la fecha FIFA de noviembre.

La Roja se medirá ante la vigente campeona del mundo con un equipo que combina jugadoras históricas con algunas jóvenes que vienen destacando en selecciones Sub 17 y Sub 20.

De esta manera, el Equipo de Todos tendrá por delante una prueba de máxima exigencia frente a las últimas campeonas, que tiene entre sus filas a las mejores futbolistas del mundo.

Instagram @laroja

¿A qué hora juegan Chile y España el partido amistoso?

La Selección Chilena se enfrenta a España este sábado 28 de noviembre a las 14:00 horas, en el Estadio Reino de León, en Madrid.

¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. España?

El amistoso de Chile con España será transmitido en vivo por la señal de aire de Mega, con los relatos de Gustavo Huerta y los comentarios de Camila Romero.

También podrás seguir el cotejo en la plataforma MegaGO en calidad 4K HDR y con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

Todo sobre La Roja