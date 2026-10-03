Con varias caras nuevas: La nómina de La Roja Femenina para los amistosos ante Bolivia
La Selección Chilena Femenina presentó la nómina para los dos partidos amistosos que disputará ante Bolivia durante la próxima fecha FIFA de octubre.
Luego de no lograr la clasificación para el Mundial 2027, el equipo que dirige Luis Mena comienza un nuevo ciclo con grandes sorpresas.
El listado presentado por el entrenador incluye a 23 nombres, donde predominan jugadoras del medio local y una joven que cuenta con nacionalidad chilena que figura en condición de invitada en la convocatoria.
Caras nuevas en La Roja Femenina
Aparecen caras nuevas como Milenka Pavez, defensa de Unión Española; Geraldine Mardones, delantera de Colo Colo; Débora Cubillos, portera y capitana de Coquimbo Unido; y Valentina Peña, defensa de Universidad Católica.
También aparecen tres futbolistas que actualmente militan en el extranjero: Millaray Cortés, fichada por la Fiorentina; Nerea Sánchez del Eibar; y Sofía Coulombe, hermana de Thomas Dean Coulombe, invitado a La Roja adulta para la gira por Norteamérica.
A estos nombres se suma en calidad de invitada Gabriela Macfarlane, jugadora chilena-canadiense que milita en el Utah Valley University de la NCAA de Estados Unidos.
En contraste, no aparecen en la lista históricas de La Roja Femenina, como Christiane Endler, Karen Araya, Camila Sáez, Fernanda Pinilla, Yanara Aedo, Yessenia López y Javiera Grez.
Nómina de La Roja para amistosos
Arqueras
- Ignacia Bustos - U. Católica
- Débora Cubillos - Coquimbo Unido
- Marian Jerez - S. Wanderers
Defensas
- Isidora Flores Vitta - U. Católica
- Monserrat Hernández - U. Católica
- Javiera Soto - FFCH
- Milenka Pavez - Unión Española
- Yordana Martínez - Coquimbo Unido
- Natsumy Millones - Coquimbo Unido
Mediocampistas
- Millaray Cortés - Fiorentina (ITA)
- Nerea Sánchez - Eibar (ESP)
- Melany Letelier - Palestino
- Natalia Pino - Palestino
- María Cristina Julio - U. Católica
- Valentina Peña - U. Católica
- Isidora Agurto - Palestino
Delanteras
- Vaitiare Pardo - U. Católica
- Geraldine Mardones - Colo Colo
- Agustina Heyermann - U. Católica
- Camila Arriagada - FFCH
- Adriana Moreno - Coquimbo Unido
- Sofía Coulombe - Espanyol B (ESP)
Invitada
- Gabriela Macfarlane - Utah Valey, (EE.UU.)
¿Cuándo juega Chile vs. Bolivia?
- Chile vs Bolivia - Domingo 11 de octubre - 18:00 horas - Bicentenario de La Florida
- Chile vs Bolivia - Martes 13 de octubre - 17:00 horas - Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, Quilín
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de