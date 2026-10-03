Con varias caras nuevas: La nómina de La Roja Femenina para los amistosos ante Bolivia

03 oct. 2026 - 20:45 hrs.

La Selección Chilena Femenina presentó la nómina para los dos partidos amistosos que disputará ante Bolivia durante la próxima fecha FIFA de octubre.

Luego de no lograr la clasificación para el Mundial 2027, el equipo que dirige Luis Mena comienza un nuevo ciclo con grandes sorpresas.

El listado presentado por el entrenador incluye a 23 nombres, donde predominan jugadoras del medio local y una joven que cuenta con nacionalidad chilena que figura en condición de invitada en la convocatoria.

ATON/PHOTOSPORT

Caras nuevas en La Roja Femenina

Aparecen caras nuevas como Milenka Pavez, defensa de Unión Española; Geraldine Mardones, delantera de Colo Colo; Débora Cubillos, portera y capitana de Coquimbo Unido; y Valentina Peña, defensa de Universidad Católica.

También aparecen tres futbolistas que actualmente militan en el extranjero: Millaray Cortés, fichada por la Fiorentina; Nerea Sánchez del Eibar; y Sofía Coulombe, hermana de Thomas Dean Coulombe, invitado a La Roja adulta para la gira por Norteamérica.

A estos nombres se suma en calidad de invitada Gabriela Macfarlane, jugadora chilena-canadiense que milita en el Utah Valley University de la NCAA de Estados Unidos.

En contraste, no aparecen en la lista históricas de La Roja Femenina, como Christiane Endler, Karen Araya, Camila Sáez, Fernanda Pinilla, Yanara Aedo, Yessenia López y Javiera Grez.

Nómina de La Roja para amistosos

Arqueras

Ignacia Bustos - U. Católica

Débora Cubillos - Coquimbo Unido

Marian Jerez - S. Wanderers

Defensas

Isidora Flores Vitta - U. Católica

Monserrat Hernández - U. Católica

Javiera Soto - FFCH

Milenka Pavez - Unión Española

Yordana Martínez - Coquimbo Unido

Natsumy Millones - Coquimbo Unido

Mediocampistas

Millaray Cortés - Fiorentina (ITA)

Nerea Sánchez - Eibar (ESP)

Melany Letelier - Palestino

Natalia Pino - Palestino

María Cristina Julio - U. Católica

Valentina Peña - U. Católica

Isidora Agurto - Palestino

Delanteras

Vaitiare Pardo - U. Católica

Geraldine Mardones - Colo Colo

Agustina Heyermann - U. Católica

Camila Arriagada - FFCH

Adriana Moreno - Coquimbo Unido

Sofía Coulombe - Espanyol B (ESP)

Invitada

Gabriela Macfarlane - Utah Valey, (EE.UU.)

¿Cuándo juega Chile vs. Bolivia?

Chile vs Bolivia - Domingo 11 de octubre - 18:00 horas - Bicentenario de La Florida

Chile vs Bolivia - Martes 13 de octubre - 17:00 horas - Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, Quilín

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