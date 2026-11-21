21 nov. 2026 - 17:00 hrs.

Dominga López sigue acaparando miradas en Puerto Rico. La representante nacional está en la previa de las preliminares del Miss Universo.

En ese contexto es que la modelo compartió una nueva publicación previo a los ensayos para el show de Traje Típico, donde apareció con un vestido que sacó suspiros.

La joven oriunda de Viña del Mar lució un vestido de encaje con juego de texturas, combinando el tono turquesa con un floral traslúcido, que contrasta con la banda blanca con la palabra Chile.

En la parte inferior, utilizó una falda corta con un lazo grande y marcado al frente, con una textura arrugada y ligera con brillo.

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Las preliminares están en Mega

Cabe recordar que el domingo 22 de noviembre, desde las 19:20 horas, el canal de YouTube de Mega emitirá en vivo las preliminares del concurso.

La cobertura digital estará a cargo de Poli Flores, Lady Ganga y Geraldine González, quienes entregarán todos los detalles de esta importante etapa y acompañarán a los fanáticos de los concursos de belleza en el camino de Dominga López hacia la corona.

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