19 nov. 2026 - 16:00 hrs.

Dominga López sigue acampando miradas mientras avanza su preparación para representar a Chile en el Miss Universo 2026, siendo elogiada en redes sociales.

La reina de belleza nacional busca quedarse con la corona del certamen de belleza más importante y así repetir la hazaña de Cecilia Bolocco en la edición de 1987.

En esta ocasión, Dominga enfrentó la entrevista con el jurado de Miss Universo, una de las instancias más importantes de la competencia, donde se evalúa la preparación, personalidad, seguridad y capacidad de comunicar.

El outfit de Dominga López

Fue a raíz de esto que la representante nacional visitó un outfit más formal, aunque sin perder su espectacular sentido de la moda.

En la parte superior, utilizó un blazer blanco con hombre sobre una gillete ajustada también blanca, dando un aspecto elegante.

Mientras que en la parte inferior, Dominga vistió unos pantalones de tiro alto, pierna ancha al estilo sastre.

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