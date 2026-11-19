¿Quién es Dominga López? Conoce a la periodista y modelo que representará a Chile en Miss Universo 2026
Dominga López se prepara para representar a Chile en Miss Universo 2026, luego de convertirse en la ganadora del certamen nacional. La joven oriunda de Viña del Mar ha construido un camino ligado a las comunicaciones, el modelaje y las artes, disciplinas que han marcado distintas etapas de su vida.
Según un perfil publicado por el medio El Rancahuaso, su historia comenzó mucho antes de llegar a las pasarelas. Desde pequeña manifestó interés por el canto, el baile y la actuación, inquietudes que con el tiempo se transformaron en parte importante de su desarrollo personal y profesional.
Sus primeros años en Viña del Mar
Dominga López desde temprana edad comenzó a desarrollar su interés por las expresiones artísticas. En su época escolar participó en actividades relacionadas con el coro y el teatro, espacios en los que pudo explorar sus habilidades y desarrollar su pasión por las artes escénicas.
Su carrera profesional
Más tarde, Dominga López ingresó a estudiar Periodismo en la Universidad del Desarrollo, carrera en la que obtuvo la licenciatura en Comunicación Social.
Durante su formación orientó sus intereses hacia los medios digitales y escritos, la radio y las redes sociales. Además, desarrolló habilidades en redacción de contenidos, locución y administración de plataformas digitales.
En una antigua presentación profesional, la joven también destacaba su interés por la cultura, la moda, la música y el cine, junto con sus capacidades de liderazgo y trabajo en equipo. Asimismo, señalaba contar con un dominio avanzado del inglés.Ir a la siguiente nota
Dominga López también ha formado parte de importantes producciones audiovisuales del cantante urbano Kidd Voodoo, participando en distintos espectáculos del artista.
Ahora, la periodista y modelo asumirá uno de los desafíos más importantes de su carrera: representar a Chile en el escenario internacional de Miss Universo 2026.
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