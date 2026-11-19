19 nov. 2026 - 15:00 hrs.

Dominga López se prepara para representar a Chile en Miss Universo 2026, luego de convertirse en la ganadora del certamen nacional. La joven oriunda de Viña del Mar ha construido un camino ligado a las comunicaciones, el modelaje y las artes, disciplinas que han marcado distintas etapas de su vida.

Según un perfil publicado por el medio El Rancahuaso, su historia comenzó mucho antes de llegar a las pasarelas. Desde pequeña manifestó interés por el canto, el baile y la actuación, inquietudes que con el tiempo se transformaron en parte importante de su desarrollo personal y profesional.

Sus primeros años en Viña del Mar

Dominga López desde temprana edad comenzó a desarrollar su interés por las expresiones artísticas. En su época escolar participó en actividades relacionadas con el coro y el teatro, espacios en los que pudo explorar sus habilidades y desarrollar su pasión por las artes escénicas.

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Su carrera profesional

Más tarde, Dominga López ingresó a estudiar Periodismo en la Universidad del Desarrollo, carrera en la que obtuvo la licenciatura en Comunicación Social.

Durante su formación orientó sus intereses hacia los medios digitales y escritos, la radio y las redes sociales. Además, desarrolló habilidades en redacción de contenidos, locución y administración de plataformas digitales.

En una antigua presentación profesional, la joven también destacaba su interés por la cultura, la moda, la música y el cine, junto con sus capacidades de liderazgo y trabajo en equipo. Asimismo, señalaba contar con un dominio avanzado del inglés.

Dominga López también ha formado parte de importantes producciones audiovisuales del cantante urbano Kidd Voodoo, participando en distintos espectáculos del artista.

Ahora, la periodista y modelo asumirá uno de los desafíos más importantes de su carrera: representar a Chile en el escenario internacional de Miss Universo 2026.

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