18 nov. 2026 - 11:00 hrs.

Dominga López sigue deslumbrando con sus vestidos y pasarela en el Miss Universo 2026, siendo destacada por la propia organización del evento.

Y es que la reina de belleza nacional se encuentra en Puerto Rico para representar a Chile en el certamen internacional que busca a una nueva regente para tomar la corona que actualmente posee la mexicana Fátima Bosch.

Precisamente, Dominga fue una de las tantas misses que desfiló en el "Runway to the Universe", un evento que convirtió la pasarela en una vitrina para la creatividad, la elegancia y el talento de la industria de la moda puertorriqueña.

El elegante vestido de Dominga López

Fue así como la representante nacional subió a la pasarela del Coca-Cola Music Hall (Distrito T-Mobile, San Juan, Puerto Rico) para desfilar una propuesta de alta costura dramática y sofisticada, firmada por el diseñador puertorriqueño Marcos Carrazana.

Dominga se lució con un vestido largo de gala con escote strapless y un sutil corte corazón que enmarca los hombros y clavículas. Asimismo, la cintura está ceñida, dando paso a una falda amplia y estructurada con gran volumen y caída elegante.

Cabe destacar que el vestido contó con un estampado floral abstracto de gran escala en tonos dorado envejecido, bronce y plata.

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El vestido de la Miss Chile fue incluso destacado por las redes sociales del Miss Universe, donde todos los comentarios alababan su propuesta.

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