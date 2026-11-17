17 nov. 2026 - 11:30 hrs.

El Miss Universo 2026 a realizarse en Puerto Rico es uno de los eventos, si no el más importante de noviembre, y todo Chile dirige sus ojos hacia Dominga López, reina de belleza que está defendiendo nuestra bandera en el certamen de belleza.

Por lo mismo, Mega no se pierde esta cita planetaria y, tal como lo estuvo en la selección de la Miss Universo Chile, en esta ocasión también estará presente y transmitiendo en vivo el desarrollo del Miss Universo 2026 y de nuestra reina Dominga López.

Precisamente, la estación televisiva contará con un destacado animador, así como con un panel experto en esta clase de eventos, quienes desmenuzarán cada detalle y cada situación que ocurra.

Miss Universo Chile

¿Quién será el animador y panelistas del Miss Universo 2026?

El Miss Universo 2026 por Mega será animado por Julio César Rodríguez, quien ya tiene experiencia en esta clase de eventos, siendo parte esencial de la conducción en el Miss Universo Chile 2026.

Por otra parte, los panelistas estarán encabezados por Edgardo Navarro, destacado estilista, peluquero y maquillador chileno, reconocido tanto en el ámbito nacional como internacional por su trabajo con la alta sociedad, celebridades y el mundo del espectáculo, siendo una de sus musas Cecilia Bolocco, la única Miss Universo chilena.

El estilista estará acompañado por Carolina de Moras, exanimadora del Festival de Viña, así como reconocida modelo de eventos nacionales e internacionales con una amplia trayectoria en la pantalla chica chilena.

El jurado será completado por Scarlette Hermosilla, ingeniera biomédica de profesión, modelo y una de las que buscó la corona en el Miss Universo Chile 2026, representando a Lo Barnechea, quedando en segundo lugar.

Además, habrá despachos en directo desde Puerto Rico con Leonardo Baeza, periodista especializado en concursos de belleza, y contacto permanente con la familia de Dominga, quienes estarán viviendo el minuto a minuto en directo desde la región de Valparaíso.

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